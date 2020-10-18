تحدث الفنان السعودي مهند الحمدي عن الأخبار المتداولة منذ فترة حول خضوعه لعمليات تجميل خلال الفترة الماضية، وذلك خلال لقاء خاص مع برنامج Trending الذي يعرض على قناة MBC4.

وأوضح مهند الحمدي خلال اللقاء أن الحديث في هذا الشأن تحديدًا لا يضيف أي جديد للجمهور بشكل عام وأنه لا يحب الحديث عن مثل هذه الأمور.

وأكد مهند الحمدي خلال اللقاء قائلًا “الحديث عن خضوعي لعمليات تجميل من الأشياء التي لا أهتم بالرد عليها فكل شيء واضح، وهذه الأشياء لا تهم الجمهور ولا تضيف له أي شيء، وأعرف تماما مدى محبة الجمهور لمهند الحمدي، وحتى إذا تحدثت عن هذا بإيجابية فهو أيضا لا يضيف”.

الجدير بالذكر أن الفنان والإعلامي السعودي مهند الحمدي قد أثار حالة من الجدل بعد نشر صورة على حسابه الرسمي الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام منذ شهور، وكان الجدل عن التغير الكبير في شكله وملامح وجهه.

وكان مهند الحمدي قد اثار الجدل بعد عرض الحلقة الاولى من مسلسل “دفعة بيروت” وذلك بسبب المشهد الذي ظهر فيه وهو يتبول على شخص اخر.