كشف الفنان السعودي مهند الحمدي، عن ديانة خطيبته الفاشینیستا اللبنانیة فرح مراد، مؤكدا أنها مسلمة وليست مسيحية مثلما تم الترويج خلال الساعات الأخيرة.

وقال مهند الحمدي في مقطع فيديو بثه عبر سناب شات: “زوجتي مسلمة سنية من طرابلس.. وأنا حطيت المشهد لأن هذا إخراج حاتم علي اللي توفى الله يرحمه”، وأضاف بقوله: “بالمناسبة حتى لو زوجتي مسيحية أكيد ما رح يفرق معاي مرة عادي، لأنه حلال.. وعادي عندي”.

وتابع الفنان السعودي: “أنا في الأساس ما سألتها.. أنا حبيتها وأكيد ما أسألها إيش ديانتك وبعدين عرفت أنها مسلمة سنية عادي، ولو اكتشفت أنها مسيحية ما رح يفرق شيء بردو”.

وبدأت علاقة مھند الحمدي وفرح مراد كصداقة فقط، وتعرفا على بعضھما في دبي، وكان الفنان السعودي ھو الذي أقبل على اعترافه بحبه لھا بالرغم من تعاملھما كأخوة في البدایة. وكان فارق العمر بین فرح مراد وبین خطیبھا مھند الحمدي مسار حدیث البعض، حیث تبین أنھا تكبر الفنان السعودي بـ3 أعوام، حیث تبلغ من العمر 30 عاما بحسب ما أعلنت خلال مشاركتھا في برنامج تحدي الفاشینیستا Match Beauty ، خاصة وأن مھند الحمدي من موالید ینایر عام 1993.

من جهة أخرى، يأتي هذا الرد بعد موقف جدلي وقع بين مهند الحمدي وفرح مراد حول شراء كلب إذ اعترضت الأخيرة على كلمة شراء لأن الكلب روح وبالتالي غير قابل للبيع والشراء لكن مهند اعتبر أنه يدفع المال مقابل الحصول على هذا الحيوان وبالتالي هي عملية شراء.