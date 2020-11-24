دافعت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز عن الفنان المصري محمد رمضان بعد قرار نقابة الممثلين المصريين ايقافه عن العمل في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.

فقد علقت مهيرة عبدالعزيز على تدوينة محمد رمضان على انستغرام تعليقا على قرار ايقافه كاتبة: “محمد رمضان مصري اصيل وان شاء الله سحابة صيف وتعدي “.

وقد اثار تعليق مهيرة عبدالعزيز ردود فعل واسعة بين اقلية مدافعة عن محمد رمضان واكثرية غاضبة حيث تعرضت الاعلامية الاماراتية لهجوم عنيف من قسم كبير من الناشطين مطالبينها بسحب تعليقها.

وكان محمد رمضان وفي اول تعليق له على قرار ايقافه قد نشر صورة له بالزي العسكري، عبر حسابه على انستغرام، وعلق كاتبا: “احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير ،ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل اغاني عربي وانجليزي وفرنسي ولما الاغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري اعيط في الاسانسير ولا اعمل ايه ؟! انا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم”.

وتابع: “ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكراً نقابة المهن التمثيلية .. شكراً شركة الانتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم .. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي، ثقة في الله وحده”.