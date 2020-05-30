نشرت الاعلامية مهيرة عبدالعزيز صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام علقت من خلالها بأسلوب ساخر على الوضع الحالي في ظل العزل المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وظهرت مهيرة عبدالعزيز في الصورة امام برادها وهي تحمل خسة مع وردة وعلقت كاتبة: “.. خبر سار! بعد فترة تعارف بيني وبين الثلاجة امتدت شهور #الحجر_المنزلي … قررنا نتزوج! بوكيه الورد في الخس من وحي المناسبة.”

وتابعت مهيرة سائلة متابعيها: “وانتوا، اعترفوا.. كم مرة تفتحوا الثلاجة في اليوم؟.

يذكر ان مهيرة عبدالعزيز، 37 عاما، اعلامية اماراتية وهي متزوجة من رجل الاعمال اللبناني خالد عز.