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مهيرة عبدالعزيز من لبنان: “هناك صعوبة للوصول للمطار”

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mahiraabdelaziz

مهيرة عبدالعزيز

كشفت الاعلامية مهيرة عبدالعزيز عن تواجدها في لبنان حاليا في ظل التظاهرات وقطع الطرقات التي تشهدها العديد من المناطق اللبنانية.

ونشرت مهيرة عبدالعزيز مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، اظهرت فيه قطع الطرقات وذلك من شرفة الفندق الذي تقيم به في منطقة الضبية شمال بيروت.

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…. صدفة اوجدتني في #بيروت في وقت #لبنان_ينتفض … تم إغلاق الطرقات وخروج مظاهرات في مناطق عدة والفاء غاز مسيل للدموع لفضها وهناك صعوبة للوصول للمطار. ….. اتمنى السلامة للجميع والشعب اللبناني يستحق ان يعيش بعز وكرامة. الله يستر على الجميع

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وكتبت مهيرة عبدالعزيز تعليقا على الفيديو: “.صدفة اوجدتني في بيروت في وقت لبنان ينتفض … تم إغلاق الطرقات وخروج مظاهرات في مناطق عدة والفاء غاز مسيل للدموع لفضها وهناك صعوبة للوصول للمطا”.

وتابعت: “اتمنى السلامة للجميع والشعب اللبناني يستحق ان يعيش بعز وكرامة. الله يستر على الجميع”.

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