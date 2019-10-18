مهيرة عبدالعزيز من لبنان: “هناك صعوبة للوصول للمطار”

كشفت الاعلامية مهيرة عبدالعزيز عن تواجدها في لبنان حاليا في ظل التظاهرات وقطع الطرقات التي تشهدها العديد من المناطق اللبنانية.
ونشرت مهيرة عبدالعزيز مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، اظهرت فيه قطع الطرقات وذلك من شرفة الفندق الذي تقيم به في منطقة الضبية شمال بيروت.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
…. صدفة اوجدتني في #بيروت في وقت #لبنان_ينتفض … تم إغلاق الطرقات وخروج مظاهرات في مناطق عدة والفاء غاز مسيل للدموع لفضها وهناك صعوبة للوصول للمطار. ….. اتمنى السلامة للجميع والشعب اللبناني يستحق ان يعيش بعز وكرامة. الله يستر على الجميع
وكتبت مهيرة عبدالعزيز تعليقا على الفيديو: “.صدفة اوجدتني في بيروت في وقت لبنان ينتفض … تم إغلاق الطرقات وخروج مظاهرات في مناطق عدة والفاء غاز مسيل للدموع لفضها وهناك صعوبة للوصول للمطا”.
وتابعت: “اتمنى السلامة للجميع والشعب اللبناني يستحق ان يعيش بعز وكرامة. الله يستر على الجميع”.