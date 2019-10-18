مهيرة عبدالعزيز من لبنان: “هناك صعوبة للوصول للمطار”

كشفت الاعلامية مهيرة عبدالعزيز عن تواجدها في لبنان حاليا في ظل التظاهرات وقطع الطرقات التي تشهدها العديد من المناطق اللبنانية.

ونشرت مهيرة عبدالعزيز مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، اظهرت فيه قطع الطرقات وذلك من شرفة الفندق الذي تقيم به في منطقة الضبية شمال بيروت.

وكتبت مهيرة عبدالعزيز تعليقا على الفيديو: “.صدفة اوجدتني في بيروت في وقت لبنان ينتفض … تم إغلاق الطرقات وخروج مظاهرات في مناطق عدة والفاء غاز مسيل للدموع لفضها وهناك صعوبة للوصول للمطا”.

وتابعت: “اتمنى السلامة للجميع والشعب اللبناني يستحق ان يعيش بعز وكرامة. الله يستر على الجميع”.