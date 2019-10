مهيرة عبدالعزيز من لبنان: “هناك صعوبة للوصول للمطار”

View this post on Instagram

…. صدفة اوجدتني في #بيروت في وقت #لبنان_ينتفض … تم إغلاق الطرقات وخروج مظاهرات في مناطق عدة والفاء غاز مسيل للدموع لفضها وهناك صعوبة للوصول للمطار. ….. اتمنى السلامة للجميع والشعب اللبناني يستحق ان يعيش بعز وكرامة. الله يستر على الجميع