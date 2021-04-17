تعرضت الإعلامية الإماراتية ​مهيرة عبد العزيز لموجة من الانتقادات مؤخرا بسبب صورة ظهرت فيها برفقة الفنان المصري محمد رمضان بسبب طريقة احتضانهما لبعض.حيث اعتبر الكثيرين أن ما فعلته يخالف العادات والتقاليد، خصوصاً أنها امرأة متزوجة.

وفي أول رد منها على هذه الانتقادات، قامت مهيرة عبد العزيز بحذف الصورة والمقاطع عن حساباتها احتراما لمتابعيها.

محمد رمضان صديق عزيز على قلبي وهو متل أخي أفرح لنجاحاته متل ما بيفرح لنجاحاتي .. كل الحب والاحترام لموهبته في مسلسل موسى @mohamed_ramadan — مهيرة (@Mahira) April 16, 2021

كما دفعت الإنتقادات بمهيرة للرد بمنشور عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً:” “محمد رمضان صديق عزيز على قلبي وهو متل أخي أفرح لنجاحاته متل ما بيفرح لنجاحاتي .. كل الحب والاحترام لموهبته في مسلسل موسى”.

وكانت هذه الصور التي نشرتها مهيرة، على حسابها على انستغرام، من كواليس احتفاء محمد رمضان مؤخراً بعرض صورته على واجهة برج خليفة في دبي.

وفي هذا السياق تناقل بعض الحسابات الناشطة في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً جمعته والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز وظهر فيها وهو يحتضنها. كما نشر فيديو لهما وهي ترحب به بالقبلات.

كذلك تم تناقل مقاطع أخرى سمع في أحدها صوت مهيرة وهي ترحب بالفنان واصفة إياه بالباشا. كما ظهرت معه في فيديو آخر وهما يستقلان السيارة ويستمعان إلى إحدى أغنياته.