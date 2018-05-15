مواعيد عرض مسلسلات رمضان على قناة الحياة و CBC و DMC المصرية

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء عرض أولى حلقات الموسم الدرامى لمسلسلات رمضان 2018، حيث تتسابق القنوات الفضائية على تحديد مواعيد عرض الأعمال الدرامية حسب نجومية الفنان، وذلك من أجل حصد عدد كبير من المشاهدات، فضلاً عن كعكة الإعلانات التى تعد هى المكسب الحقيقى لأى محطة فضائية.

وفى ما يلي مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018 على قنوات الحياة والنهار وCBC وDMC المصرية :

موعد عرض مسلسل “عوالم خفية”

مسلسل النجم الكبير عادل إمام “عوالم خفية” يعرض فى الساعة السابعة و10 دقائق على شاشة cbc، حيث يسبقه أذان المغرب وبعض الإعلانات.

موعد عرض مسلسل “نسر الصعيد”

مسلسل “نسر الصعيد” للنجم محمد رمضان يعرض على قناة dmc، فى الساعة السابعة و15 دقيقة.

موعد عرض مسلسل “كلبش 2”

مسلسل النجم أمير كرارة “كلبش2” يعرض على قناة الحياة الساعة السابعة و15 دقيقة.

موعد عرض مسلسل “ضد مجهول”

مسلسل “ضد مجهول” للنجمة غادة عبد الرازق ويعرض على قناة الحياة، فى الساعة الثامنة مساء.

موعد عرض مسلسل “أيوب”

وفى الساعة التاسعة يعرض مسلسل “أيوب” للنجم مصطفى شعبان على قناة الحياة.

موعد عرض مسلسل “ليالي أوجيني”

مسلسل “ليالى أوجينى” للنجم ظافر العابدين ويعرض على قناة cbc، ويعرض فى الساعة 12 منتصف الليل.

موعد عرض مسلسل “بالحجم العائلي”

مسلسل يحيي الفخرانى “بالحجم العائلى” يعرض على قناة dmc، ويعرض الساعة التاسعة.