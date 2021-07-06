كشفت عارضة الأزياء السعودية مودل روز عن خضوعها لعملية تجميل في عينيها وذلك عبر مقطع فيديو شاركته مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مودل روز ان طلبت من الدكتور اجراء عملية “سحبة العين” و “توسيع العين” لكن الدكتور اكد انها لا تحتاج الى ذلك ولم يقبل الى بإزالة الجفن الزائد وهو ما قامت به بالفعل.

وتابعت “سويتها اليوم خمسة عشر دقيقة وانا صاحية وبنج موضعي” وعن العوارض الجانبية قالت انه قد يحدث انتقاخ.

وقد تفاعل المتابعون مع الفيديو مستغربين الجرأة التي تدفع المشاهير الى القيام بهكذا عمليات حيث كتبت احداهن “اعوذ بالله هذيل ما يخافون كل يوم قصو شي من جسمهم عاد منطقة العين احس خطر٠ ” وقالت اخرى “الله يههههديهم ويكفينا شرهم ، اهم شي لا احد يقلدهممم تكفون ”.

وكانت روز قد احتفلت بالعيد القومي لإستقلال الولايات المتحدة الأميركية، ونشرت عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه بملابس ضيقة وهي ترقص حول عمود معلق به علم أميركا بطريقة اعتبرها البعض غير لائقة،

وتفاعل الجمهور مع مودل روز بشكل كبير تاركين تعليقات مسيئة مثل: “لاتسوين روحك أميركية وارفعي علمك الحقيقي”، و ” مستأنسة أكثر من الأمريكان شو ها السالفة”.