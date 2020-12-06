شاركت الفاشينيستا السعودية المقيمة في امريكا مودل روز متابعيها على حسابها على تطبيق انستغرام بصور جديدة لها ظهرت فيها وهي تمتطي الحصان.

واطلت مودل روز في الصور بثياب صيفية خفيفة بينما كانت تركب الحصان وعلقت كاتبة: “سأخذ حصاني الى طريق البلدة القديمة.. وسأستمر بقيادته حتى لا استطيع اكثر”.

وكان ناشطون قد تداولوا صورا لـ مودل روز شكلت صدمة لمتابعيها بسبب التغير الكبير على ملامحها التي اعتاد الجميع أن يراها دائمًا، وذلك بعد أن تداول البعض مقطع فيديو لها ظهرت فيه لأول مرة بدون مكياج وبدون “فيلتر”.

وجاء هذا الظهور لمودل روز والذي كشف عن ملامحها الطبيعية بعيدًا عن المكياج والفلاتر التي تستخدمها في العادة أثناء تواجدها على متن يخت استعدادًا لقيامها برحلة غوص، فبدا وجهها نحيف جدًا، إلى جانب أن تغير لون بشرتها وهو ما ترك الجمهور في حالة من الصدمة.