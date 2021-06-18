أثارت عارضة الأزياء السعودية ​مودل روز​ الجدل بأجدد صورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ ظهرت فيها وهي جالسة وسط الطبيعة بشعر قصير أشقر، وتداول متابعيها الصورة وبعضهم من إعتبر أنها تستعرض جسدها ووجهوا لها الإنتقادات، والبعض أشاد بإطلالتها وعبر عن حبه لها.

وكانت مودل روز قد تعرّضت مؤخراً لموقف محرج خلال البث المباشر، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وتصدر إسم مودل روز الترند إثر الفضيحة، التي ظهرت خلال البث المباشر، بعد أن دخل شاب بشكل مفاجئ على البث وأظهر عضوه الذكري، وتداول المتابعون الفيديو بشكل واسع عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

متابعة تسخر من مودل روز بسبب بطنها.. والأخيرة ترد

سخرت إحدى المتابعات مؤخراً من مودل روز بسبب ظهور بطن صغير في إطلالة لها، وكشفت مودل عن أسباب امتلاء هذه المنطقة في بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وقالت فيه: “شوفي سبب النفخ هو إني أكلت صوص البافلو، وهو صوص سبايسة وأنا أعاني من القولون، وما يمشي مع الأكل السبايسي، عشان كدة بمجرد ما أكلت بطني فضلت تنتفخ تنتفخ لحد ما وصل لهيك”.

وأضافت: “أنا عندي قولون عصبي لما أتعصب بينتفخ، ولما باكل سبايسي أو بقوليات بطني بتنتفخ وكذلك شوربة العدس والفلافل، المشكلة إني لو رووحت صيديلة ما هلاقي شي يهديها إلا لما أنام وأصحى بكرة.. أنا عندي القولون من أيام ثانوي، كنت كل ما أكل أو أعصب كنت أصير كأني حامل، وما فكرت يوم أروح للدكتور”.

مودل روز تصدم متابعيها بعدد كلابها

فاجأت مودل روز في الفترة الأخيرة متابعيها بعد كشفها عن إقتناء 4 كلاب، وكانت كلبة أطلقت عليها إسم ميلا قد مرت بوعكة صحية دفعت عارضة الأزياء السعودية للذهاب بها إلى المستفى وهي منهارة، ونشرت حينها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فيديو ظهرت فيه تبكي وقالت: “جيت الطوارىء علشان ميلا اتوقع ما تحملت الحر وفجأة كده ما هي قادرة تتنفس وتطلع اصوات.. اقسم بالله تصرفت مثل المجنونة ماسكتها وحاولت انفخ في وجهها واشربها ماء ان شاء الله ما فيها شيء وحر وبس”.