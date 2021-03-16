شاركت الفاشينيستا السعودية مودل روز متابعيها على انستغرام بصورة جديدة لها استعرضت فيها رشاقتها بإطلالة كشفت فيها عن بطنها.

وبالرغم من إطلالة مودل روز المثيرة غير انها علقت على الصورة متحدثة عن جمال الروح حيث كتبت “لو ان أعيننا ترى الروح بدلا عن الجسد كم كانت ستكون الفكرة عن الجمال مختلفة”.

يذكر ان مودل روز دائما ما تتعرض لكثير من الانتقادات بسبب إطلالاتها الجريئة، منها فيديو ظهرت وهي ترقص فيه بدون بنطال،وآخر ظهرت فيه عارضة الأزياء الشهيرة،وهي ترقص بحركات جنونية، مرتدية بنطال رياضي أبيض وقميص كاروهات واسع مفتوح أسفله حمالة صدر رياضية، وبمجرد نشر الفيديو انهالت التعليقات التي عبرت عن انتقاد أصحابها لما تظهر به عارضة الأزياء الشهيرة في الفيديوهات التي تنشرها.