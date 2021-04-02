تداول رواد السوشال ميديا مقطع فيديو لعارضة الأزياء السعودية الشهيرة “مودل روز” مع صديقها الأمريكي خلال محاولتها تعليمه الحديث باللغة العربية واللهجة السعودية.

ويأتي هذا الظهور للموديل روز بعد الهجوم الكبير الذي شنه عليها زوجها رجل الأعمال محمد الحمود، الذي كان قد صدم الجمهور بإعلانه أنه كان زوج روز السري، وأنه حاول دعمها بشكل كبير من أجل أن تصبح واحدة من أيقونات الموضة عالميًا.

وأضاف أن حياته مع روز كانت مستقرة جدًا حتى ظهر بحياتها شاب أمريكي يدعى نيكولا، وعن هذا الشاب قال رجل الأعمال السعودي إنه صاحب سمعة سيئة ويعمل في بار، وهو صاحب ميول جنسية ثنائية، ومعروف عنه أنه شخص استغلالي وغير جيد.

وأكد الحمود، أن روز بدأت بإجراءات الطلاق منه مع محاولتها الحصول على جزء من ثروته وهو ما يحاول أن يمنع حصوله مؤخرًا.

وفور تداول الفيديو الجديد للمودل روز مع الشاب الأمريكي تساءل الجمهور فيما إذا كان هذا الشاب هو نفسه نيكولا الذي تحدث عنه زوجها محمد الحمود.

وطالبها الجمهور بتوضيح حقيقة ما قاله رجل الأعمال الحمود؛ إذ إن عدم حديثها عن الأمر يؤكد صحة ما قاله الحمود ضدها، فيما عدّ بعضهم عدم مبالاتها بالحقائق التي انكشفت مؤخرًا أمرا سيئا وكأنها لا تكترث لجمهورها ولا حتى صورتها أمامهم.

وجاء في التعليقات: “وطليقها يصيح بالزاوية وهي فالتها تعجبني”، وقالت متابعة أخرى: “هذه كيف وعادي تطلع معه ويتلزق فيها كيف معقولة فيه ناس تابع هكذا اشكال الله يحفظ بناتنا ويحميهم ويصونهم ويكفيهم شر الفتن”.

وقالت إحدى المتابعات: “هذا نيكولا اللي ضيعت علومها عنده ماعرف ليش انظر للغرب نظره دونيه ومستحيل منهم يعجبني بسبب اختلاف الثقافات والعرق”.

هذا وكان زوج مودل روز قد خرج مؤخرًا بفيديو ليؤكد أن جنسيتها سعودية أبا عن جد، وأنه لا حقيقة للأخبار التي تشاع على أنها غير سعودية وأنها ارتبطت به للحصول على الجنسية السعودية.

وتعدّ مودل روز من أكثر الشخصيات السعودية شهرة عبر السوشال ميديا ويتابعها العديد من الأشخاص.