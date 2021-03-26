شاركت العراقية مودل شمس متابعيها على حسابها على انستغرام مجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها والتي أطلت فيها بإطلالة جريئة كشفت فيها الكثير من مفاتنها.

وعلقت مودل شمس على الصور كاتبة: “شنو رآيكم اغير لون شعرررري ؟؟ عاجبني اسوي بني تتوقعون يلوق عليه ؟؟”.

وقد اثارت اطلالة مودل شمس الجريئة الجدل بين متابعيها حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “بس بلنسبه للفوتوشوب بليز قلليه عيوني نعمت ترا ” و “ترا ملابس نوم وطالعه بيهم؟ شبيج خالة؟”.

بدورها اعادت الاعلامية الكويتية مي العيدان نشر الصورة عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “اتكلم و لا اسكت ”.