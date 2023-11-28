بعد أيام من طلاق الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد وأيضًا طلاق المطربة بوسي من زوجها هشام ربيع، تلقى الجمهور خبر صادم اليوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث أعلن الفنان يوسف الشريف إنفصاله عن الكاتبة إنجي علاء، بعد زواج دام لأكثر من 14 عامًا .

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

كان يوسف الشريف قد أعلن عبر حسابه على منصة “إكس” انفصاله رسميًا عن إنجي علاء حيث كتب : “قددر الله وما شاء فعل، يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وإنجى علاء أنه قد تم الانفصال الرسمى بيننا، مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل، تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التى جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا”.

قدّر الله وماشاء فعل يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف و انجي علاء انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير….أشهد… — Youssef el sherif (@ElSherif) November 28, 2023

وأضاف “دعواتكم ربنا يكتبلنا اللى فيه الخير.. أشهد الله يا إنجى أننى طوال فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير، وربنا يوفقك فى اللى جاى.. الحمد لله على كل شىء”.

ونشرت إنجي علاء بيانًا مماثلًا بنفس النص أكدت خلاله على تقديرها ليوسف الشريف بعد وقوع الطلاق رسميًا بينهما.

إنجى علاء و يوسف الشريف

قصة حب يوسف الشريف وإنجي علاء من الزواج إلى الطلاق

بدأت علاقة يوسف الشريف وإنجي علاء بعد عرض فيلم “هي فوضى”، كانت تعمل إنجي علاء صحفية وذهبت لإجراء حوار معه وعندما التقى بها شعر أنها صغيرة في السن وسألها “في حد تاني جاي يعمل الحوار”.

بعدها بعام التقيا بالصدفة بسبب أصدقاء مشتركين وبدأ يتحدث معها أكثر، وفي هذه المقابلة طلبها للزواج.

وخلال لقاءات تلفزيونية قال يوسف الشريف عن هذا اللقاء : “في اليوم دا هي خدت فرصة أنها تتكلم عن نفسها وحبيتها على طول”.

أما إنجي علاء قالت عن هذا اللقاء: “من تاني مقابلة أتكلم معايا كلمتين وقالي عايز أتجوزك، كنت قلقانة لأنه ممثل والموضوع غريب بالنسبة لأهلي والدي سأل عنه ولقاه محترم”.

وكان يوسف الشريف وإنجي علاء قد تزوجا في 2009 ورزقا بثلاثة أطفال، وتعاونا فنيًا في أكثر من عمل، آخرها مسلسل «كوفيد 25» في رمضان 2021.

أحمد فهمي وهنا الزاهد

في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حسمت الفنانة المصرية هنا الزاهد الأنباء التي ترددت مؤخراً عن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي، مؤكدة أن الطلاق تم بشكل رسمي بالفعل؛ وذلك بعد 4 سنوات زواج.

وكتبت الفنانة، صاحبة ال 29 عاماً، عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على إنستجرام: «الحمد لله، تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج، ربنا يكتب لكل منّا الخير».

وتزوج أحمد فهمي وهنا الزاهد في عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنياً في مسلسل «الواد سيد الشحات» الذي عرض في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته محمد عبدالرحمن «توتا».

وأيضاً مسرحية «جوازة معفرته» التي تم عرضها بالسعودية، وفيلم «مستر إكس» الذي عرض مؤخراً في السينما، وكذلك مسلسل إذاعي.

بوسي وهشام ربيع

في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن رجل الأعمال هشام ربيع انفصاله رسميًا عن المطربة بوسي، وذلك بعد عام واحد من زواجهما، مؤكداً أن السبب الحقيقي لانفصالهما هو عدم وقوف بوسي بجانبه في أزمته وقت دخوله السجن، في قضية الاستيلاء على شيكات ب8 ملايين جنيه من طليق بوسي الأول.

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