موسيقار مصري: لجنة “The Voice” لا تمتلك الخبرة واختياراتها تعتمد على العاطفة والمال

أكّد الموسيقار المصري هاني مهنا، أنّ لجنة التحكيم في برنامج “ذا فويس” ليست لديها الخبرة الكافية لاختيار أفضل الأصوات، وفق دراسة وخبرة، واختيار المنطقة الجمالية في الصوت وخروجه من تجويف صحيح وقويّ.

وقال مهنى في لقاء مع “فوشيا” إنّ اختيار الأصوات في البرنامج يتمّ بشكل عشوائي وعاطفي، وهو ما يؤدي إلى ظلم بعض الأصوات، التي تستحق أنْ تكون حاضرة في التصفيات النهائية، على حساب آخرين يكون الحظ حليفهم.

وتابع: “هذه البرامج قائمة على الربح، وبالتالي يكون اختيار لجان التحكيم من فنانين أصحاب شهرة عالية، لتحقيق نسب مشاهدة عالية أيضًا بغض النظر عن الدراسة والخبرة”، ضاربًا مثالا ببرنامج “ذا فويس فرنسا” الذي أشاد بلجنة تحكيمه التي لا تعتمد على الشهرة بقدر الدراسة والوعي التام في اختيار الأصوات القوية.

و”ذا فويس” هو النسخة العربية من برنامج تلفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي “The Voice”، الذي تعود فكرة ابتكاره إلى جون دي مول عام 2010، ويتمّ تصوير النسخة الناطقة بالعربية للبرنامج في استوديوهات “إم بي سي” بالعاصمة اللبنانية بيروت، بلجنة تحكيم مكوّنة من أحلام وعاصي الحلاني وإليسا ومحمد حماقي.