نشر الحساب الرسمي لبرنامج ” ذا فويس سينيور ” على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بيانا أعلن من خلاله عن تأجيل عرض البرنامج وذلك للمرة الثانية .

بعد أن كان من المقرر أن يعرض ذا فويس سينيور خلال شهر سبتمبر الجاري بعد التأجيل الأول من شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا .

كما أشار إلى أنه تقرر عرض أولى حلقات الموسم الأول من البرنامج في العاشر من شهر أكتوبر المقبل .

فجاء في البيان : ” نظرا للظروف المتقلبة إقتصاديا وأمنيا وصحيا والكارثة التي حلت في بيروت .. قررت إدارة ال MBC تأجيل بث برنامج The Voice Senior في الموسم الأول إلى العاشر من تشرين الأول ( أكتوبر ) 2020 ” .

يذكر أن برنامج ذا فويس سينيور يقوم على اكتشاف اكتشاف المواهب الغنائية في كبار السن ممن تخطوا سن ال 60 .

وتتكون لجنة التحكيم من كلا من الفنانين : هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين .