موقع مصري… هكذا وجه عمرو دياب صفعة لشيرين قبل حفلة رأس السنة! فن

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اعتبر موقع مصري أن المطرب عمرو دياب وجه صفعة جديدة لمواطنته المطربة شيرين عبد الوهاب، في حفله الذي أقيم مساء أمس في دبي بعد تقديمه لأصالة، أنها أهم مطربة في الشرق الأوسط، وأنه شرف بلقائها قبل صعودها على المسرح، وهو الأمر الذي فسره الكثير من متابعي الهضبة أنها رسالة غير مباشرة للمطربة شيرين، بسبب الخلافات بينهما.

يذكر أنه يوجد أزمة كبيرة بين الهضبة وشيرين عبد الوهاب، بدأت في حفل زفاف الفنان عمرو يوسف وكندة علوش، عندما أكدت أن مصر لا يوجد بها مطربون إلا تامر حسني ومحمد حماقي.

ويحيي عمرو وشيرين حفلين في دبي على هامش احتفالات رأس السنة.