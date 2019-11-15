موقفٍ طريفٍ.. ملحم زين وسط المتظاهرين ويناشد ردّولنا المصاري!

لا تزال مظاهرات لبنان تُفرز العديد من المواقف سواءً تلك التي تحدث مع المتظاهرين أو مع الفنانين اللبنانيين، وآخر تلك المواقف ما حصل مع الفنان ملحم زين الذي رصدته عدسات الكاميرات وهو يقود سيارته خلال مروره مساء أمس الخميس عند جسر الرينغ.

وظهر ملحم زين في الفيديو وهو يحاول العبور من المكان بعد أن قام المتظاهرون بقطع الطريق عند جسر الرينغ، إذ من المعروف أنَّ المحتجين لا يسمحون لأحدٍ بالعبور خلال فترة الاحتجاجات، لكنهم لحظة رؤية زين، بدأ بعضهم بالغناء له ولنجله المتواجد في السيارة أغنية الثورة “هيلا هو”، فكان لأول مرةٍ يغنّى لزين بدل أن يغني هو.

وقام آخرون بالتقاط صور السلفي معه والسلام عليه والهتاف له مطالبين إياه بالنزول والتظاهر معهم، ليتركوه بعدها يعبر فاتحين الطريق أمامه.

وقال ملحم: “أنا من هالناس، وما فيني أكون ضدهم”، وتابع: “قد ما يكون في خوف على الوضع الأمني لكن ذلك لا يلغي مطالب الناس ومطالب الشباب العاطلة عن العمل، بس بأكد على السلمية وبأكد على محبة الجيش، وبأكد على عدم الشتم والمسبات”.

وأضاف زين: “مطالبنا واضحة ردولنا المصاري وروحوا”.