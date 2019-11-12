الصفحة الرئيسية فن موقف طريف لابن زينة بعد وضعها نظارة: “انا بحب عنيكي”!

موقف طريف لابن زينة بعد وضعها نظارة: “انا بحب عنيكي”!

بواسطة -
0 0
زينة

زينة

شاركت الفنانة المصرية زينة متابعيها بصورة جديدة لها، في أحدث ظهور لها وظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

وظهرت “زينة” في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام وهي ترتدي نظارة زهرية اللون، وتيشيرت رمادي اللون وعلقت قائلة قائلة:”جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجه اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في اَي إضاءة كنت بلبسها الاول دلع”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجه اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في اَي إضاءة كنت بلبسها الاول دلع 😀 المشكلة ابني كل ما البسها بيعيط ويقولي انا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز اشوفك بنضارة ..قلت له امال لما اعجز وابقي كركوبة هاتعمل ايه 😀 قالي انتي عمرك ما هاتعجزي 💙 حبيبي يا ابني انت وأخوك احلي حاجة في حياتي الحمد لله ربنا يحميكوا ويحمي اولادكم ويرزق كل الناس ياااااارب💙💙🙏🏻🙏🏻🙏🏻

A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on

وأضافت “زينة” قائلة:”المشكلة ابني كل ما البسها بيعيط ويقولي انا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز اشوفك بنضارة ..قلت له امال لما اعجز وابقي كركوبة هاتعمل ايه 😀 قالي انتي عمرك ما هاتعجزي حبيبي يا ابني انت وأخوك احلي حاجة في حياتي الحمد لله ربنا يحميكوا ويحمي اولادكم ويرزق كل الناس ياااااارب”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.