موقف طريف لابن زينة بعد وضعها نظارة: “انا بحب عنيكي”!

شاركت الفنانة المصرية زينة متابعيها بصورة جديدة لها، في أحدث ظهور لها وظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

وظهرت “زينة” في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام وهي ترتدي نظارة زهرية اللون، وتيشيرت رمادي اللون وعلقت قائلة قائلة:”جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجه اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في اَي إضاءة كنت بلبسها الاول دلع”.

وأضافت “زينة” قائلة:”المشكلة ابني كل ما البسها بيعيط ويقولي انا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز اشوفك بنضارة ..قلت له امال لما اعجز وابقي كركوبة هاتعمل ايه 😀 قالي انتي عمرك ما هاتعجزي حبيبي يا ابني انت وأخوك احلي حاجة في حياتي الحمد لله ربنا يحميكوا ويحمي اولادكم ويرزق كل الناس ياااااارب”.