كشفت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عن موقف طريف، حصل معها على حاجز ل​قوى الأمن الداخلي​، مشيرة الى أنها عندما أوقفها أحد العناصر قال لها ممازحاً “إحتراماتي سيدنا”، ثم تحوّل الحديث بينهما عن مسلسل “​عشرين عشرين​”، الذي تقوم ببطولته الى جانب الممثل السوري ​قصي خولي​.

وكتبت نادين في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “اليوم كان في كتير حواجز ( الله يستر) المهم وصلت عل حاجز قللي احتراماتي سيدنا وقلب الحديث عن عشرين عشرين”.

وكانت نادين شوّقت المتابعين لأحداث صادمة ستشهدها الحلقات المقبلة من المسلسل، ونشرت مقطع فيديو من الكواليس، وعلّقت: “هيي زعلت انه ما طلع متل ما بتتمنى وهو زعل لانها ما طلعت متل ما بيتمنى … حياة مش حياة الأحداث يلي جايي رح تكون كتير صعبة والحماس رح يزيد والتشنج رح يوصل للدماغ دُبنا عشرين عشرين”.

اليوم كان في كتير حواجز ( الله يستر ) المهم وصلت عل حاجز قللي احتراماتي سيدنا وقلب الحديث عن #عشرين_عشرين — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) May 4, 2021