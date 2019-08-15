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موقف محرج لهيفاء وهبي أثناء إحياء حفل في السويد.. شاهدوا رد فعلها!

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HAIFA WEHBE

هيفاء وهبي

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، الفنانة هيفاء وهبي، أثناء تعرضها لموقف محرج أثناء إحياء حفل في السويد.

وظهرت هيفاء وهبي في الفيديو المتداول، وهي تواصل الغناء والرقص أمام الجمهور، وفجأة تعطل الميكروفون الهوائي، لتبدي غضبها من ذلك فكادت ترميه على المسرح.
وأعطت لها إحدى منظمات الحفل ميكروفونا آخر بسلك، لكنه تعطل هو الآخر، لتواصل هيفاء الرقص بعد ذلك دون غناء. ثم ما لبثت أن خلعت حذاءها ورمته أيضاً وراحت ترقص حافية القدمين

اشتعلت مواقع التواصل فهذه الفيديوهات المسربة وكثرت التعليقات حتى طالت تسريحة شعرها الأحمر وتواجد مدير أعمالها السابق محمد وزيري معها.
بعد هذه الجلبة الالكترونية كانت الصدمة لمتابعي وهبي بعدما اختفى حسابها عن موقع انستقرامHAIFA WEHBE HAIFA WEHBE HAIFA WEHBE HAIFA WEHBE HAIFA WEHBE HAIFA WEHBE HAIFA WEHBE HAIFA WEHBE

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