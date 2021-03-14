ردت الفنانة السورية ميادة الحناوي على الشائعات التي أثيرت حول وضعها الصحي مؤخرا خاصة اصابتها بمرض الزهايمر والتي تم تداولها على بعض حسابات السوشيال ميديا.

وقالت ميادة الحناوي مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية المذاع على قناة “mbc مصر” إن الشائعات حول تعرضها للزهايمر “مغرضة”.

ومازح عمرو اديب الفنانة السورية في بداية الاتصال قائلا “ما يا استاذة ميادة انت فاكراني اهو اومال زهايمر ايه انت عارفه اني عمرو” لترد ميادة الحناوي “هو كل اشاعة بدي اطلع اكذبها والله العظيم عيب دول ما يخافوش ربنا”.

وتابعت الحناوي أنها بصحة جيدة وأن غيابها كان لعدة ظروف مرت بها خلال الفترة الماضية.

وقالت الحناوي، إن غيابها كان بسبب وفاة شقيقتها، وخضوع شقيقها لعملية جراحية.

وأضافت أن ظروف فيروس كورونا فرضت على الجميع الابتعاد، لكنها أكدت “اشتياقها لمصر” التي اعتبرتها بلدها الثاني.