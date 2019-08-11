ميادة الحناوي في أول تصريح لها بعد حادثة سقوطها على المسرح

نفت الفنانة السورية ” ميادة الحناوي ” عن معاناتها من أية مشاكل صحية كما تداولت مواقع التواصل الإجتماعي بعد الحادث الذي تعرضت له بسقوطها على المسرح أثناء إحياء حفلها في مهرجان صفاقس بتونس .

وأكدت على إنها بخير و تتمتع بصحة جيدة وأن الأسباب التي أدت إلى سقوطها كانت ارتفاع درجة الحرارة كما أنها عندما أمسكت بالمايك الموجود على المسرح ظنا منها أنه ثابت لكنها وجدته متحركا وأثناء محاولتها الثبات وطأت بقدمها على فستانها فسقطت على المسرح .

وقالت ميادة : ” لقد كانت حرارة الجو مرتفعة للغاية .. هذا الأمر لم اتحمله كما أن ذيل الفستان كان طويل وتعلق بكعب حذائي بسبب الهواء الذي حركه لذلك اختل توازني وسقطت ” .

وكانت الحناوي قد اعتذرت لجمهورها أكثر من مرة بعد سقوطها على المسرح بينما قام محبوها بالتصفيق لها وتشجيعها لتخفيف صعوبة الموقف عليها .

وأعربت ميادة الحناوي عن تقديرها للجمهور وسعادتها بتمكنها من مواصلة الحفل قائلة : ” في النهاية سعدت لتمكني من الإستمرار ومواصلة الغناء رغم صعوبة الموقف والحمد لله كل شيء مر بخير ” .