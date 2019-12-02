ميار الببلاوي ترد على شائعة خلعها للحجاب : ” مش هاجي على آخر عمري أدور على سوء الخاتمة “

أثارت الفنانة المصرية ” ميار الببلاوي ” الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها لصورة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والتي ظهرت بها وهي ترتدي آيس كاب وكوفية .

وهو الأمر الذي دفع الكثير من المتابعين إلى التفكير بإنها تفكر في خلع الحجاب وإنها بدأت في مرحلة التخفف كما فعلت معظم الفنانات اللاتي تخلين عن الحجاب في الفترة الأخيرة .

لتخرج ميار الببلاوي للرد بقوة على تلك الشائعات والتعليقات وتؤكد على عدم تخليها عن الحجاب .. حيث نشرت منشورا عبر حسابها على إنستجرام وكتبت فيه : ” اتقوا الله الصورة دي قديمة من الشتا اللي فات .. والله لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري ما أخلع الحجاب .. اللهم ثبتني ” .

وكتبت في تعليقها على المنشور قائلة : ” ده آيس كاب مغطي شعري كله .. اللي باين ورا دا مش شعري دا فرو طالع من الأيس كاب ورقبتي كنت مغطياها بالكوفية ” .

وتابعت : ” أرجوكم بلاش جلد وتنبؤ .. أنا حجابي تاجي مش هاجي على آخر عمري أدور على سوء الخاتمة .. اللهم ثبتني وإياكم .. أسألكم الدعاء ” .