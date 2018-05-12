ميا خليفة تتحدث عن أصولها.. شاهدوا ماذا قالت عن اللبنانيات؟

تم التداول بمقطع فيديو للممثلة الإباحية ميا خليفة تحدثت فيه عن أصولها اللبنانية، مقدمة رؤيتها للمرأة اللبنانية، وقالت: “ولدت في بيروت، لذا أنا لبنانية وانتقلت للعيش في الولايات المتحدة الاميركية عندما كنت في الثانية عشرة من عمري”. ولدى سؤال المحاور عن التناقض الذي تجمعه كونها ممثلة أفلام إباحية ولبنانية في الوقت نفسه، لافتا إلى معرفته بأن اللبنانيات محافظات تماما، الامر الذي دفعها إلى الرد سريعا: “بالطبع لا، اللبنانيات لسن محافظات جداً كما يعتقد البعض”.

ولم تكتف خليفة بهذا التوضيح فحسب، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك وأشارت قائلة: “تشعر المرأة اللبنانية بأنها نكرة في المجتمع إذا لم تقم بعملية تكبير لصدرها أو تجميل لأنفها”، موضحة أن “السبب في ذلك يعود إلى انتماء العدد الأكبر من الشعب اللبناني للطائفة الكاثوليكية”.

وتابعت: “لو ذهب منتجو الافلام الإباحية إلى لبنان سيحصلون على العديد من الفتيات ليشاركن فيها، ولن تتسع استديوات التصوير لهنّ جميعاً”.