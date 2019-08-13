ميا خليفة تثير الجدل بقولها انها لم تحقق الا 12 الف دولار من الافلام الاباحية!.. فيديو

اثارت ممثلة الافلام الاباحية المعتزلة ميا خليفة الجدل باعلانها انها لم تحقق سوى 12000 دولار من عملها في هذا المجال.

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ميا خليفة، اللبنانية الاصل والتي تعيش حاليا في الولايات المتحدة، عملت كممثلة افلام اباحية لمدة ثلاثة اشهر فقط، ولكن بالرغم من هذه المدة القصيرة فانها واحدة من اكثر الاسماء بحثا على مواقع الفيديوهات الاباحية.

ويعود سبب شهرة ميا خليفة الى ظهورها بالحجاب في احد الافلام ثم تلقيها تهديدات بالقتل من قبل داعش.

وقد تحدثت ميا خليفة مؤخرا عبر تغريدة على تويتر قالت فيها: “الناس تعتقد انني جنيت الملايين من تمثيل الافلام الاباحية، خطأ تماما، كل ما حققته كان 12000 دولار ولم اجني اي فلس بعدها”.

كما تحدثت ميا خليفة عن صعوبة ايجاد عمل بعد اعتزالها قائلة: “صعوبة ايجاد عمل بعد الاعتزال كانت مخيفة”.