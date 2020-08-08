حرصت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة على المشاركة في دعم بلدها الام عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عدد كبير من الاصابات بين قتيل وجريح بالاضافة الى الدمار الهائل في ارجاء المدينة.

فقد عرضت ميا خليفة نظاراتها للبيع على موقع “ebay” مؤكدة ان المبلغ سيذهب بالكامل لدعم لبنان كما دعت متابعيها بالتبرع للصليب الاحمر اللبناني.

وبالفعل فقد شارك عدد كبير في المزاد حيث قارب المبلغ المرصود على نظارات ميا خليفة الـ 100 الف دولار امريكي خلال 11 ساعة فقط فيما أكدت انها تطمح ان تصل الى نصف مليون دولار.

كما نشرت ميا خليفة صورة لتمثال سيدة حريصا وعلقت عليه :”إنه صباح لبنان ولم ينام أحد. يرجى الاستمرار في المشاركة والتبرع ومساعدة جهود الإنقاذ. شارك صور الأشخاص المفقودين أو الفنادق التي تأخذ مواطنين نازحين أو مواقع بنوك الدم أو مجرد صور لزيادة الوعي حول هذه الأزمة الإنسانية والبلد المنهار. لبنان ، بموت فيك أنا.