هاجمت ​ميا خليفة، نجمة الافلام الاباحية المعتزلة ذات الاصول اللبنانية، الفنانة العالمية ​شاكيرا​ معتبرة انها تأخرت في دعمها للبنان بعد إنفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية في الرابع من شهر اغسطس الجاري..

وعيرت ميا عن غضبها كاتبة: “حبيبتي شاكيرا، ذا ويكند تبرّع للمساعدات في لبنان. أنت نصف لبنانيّة وعائلتك تقضي إجازتها هناك، لكنك تلتزمين الصمت في حين يحتاج اللبنانيون إلى صوت المؤثرين عالمياً؟ ليسوا بحاجة إلى أموالك، فقط إرفعي صوتك بسبب حجم المأساة”.

ثم سخرت منها لانضمامها لحملة المصمم اللبناني زهير مراد مثلها مثل اي نجم غريب عن هذا البلد: “قامت شاكيرا بالحد الأدنى حقاً. بقولها لزهير مراد: نعم، سأفعل ذلك”.

يذكر ان ميا خليفة كانت قد سارعت الى دعم لبنان بعد مأساته الاخيرة حيث قامت بطرح النظارات التي كانت ترتديها في أفلامها الفاضحة في مزاد علني من أجل جمع التبرعات لضحايا انفجار مرفأ بيروت.