ميا خليفة تنشر صورة مع خطيبها في السرير!

نشرت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة صورة جديدة لها ظهرت فيها برفقة خطيبها في السرير.

وظهرت ميا خليفة، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مع خطيبها الشيف السويدي الشهير روبيرت ساندبيرغ على السرير دون ملابس داخلية بينما كانا يأكلان البطاطس المقلية.

وعلقت ميا خليفة على الصورة قائلة: “عندما يقول انه لا يريد بطاطس ثم يأكل نصف حصتك”.

وكانت ميا خليفة قد فأجأت الجميع بأعلان خطوبتها على الطباخ السويدي الشهير روبيرت ساندبيرغ، واستعرضت فيها خاتم خطوبتها قائلة انها الفتاة الاسعد في العالم.

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