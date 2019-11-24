ميرفت امين تحتفل بعيد ميلادها الـ 73

احتفلت النجمة الكبيرة ميرفت أمين، بعيد ميلادها وسط عدد من أصدقائها من داخل الوسط الفنى منهم، الفنانة رجاء الجداوى، والفنانة دلال عبد العزيز، والمطربة غادة رجب، والفنانة المعتزلة نورا شقيقة النجمة بوسى، والاعلامية بوسى شلبي.

يذكر أن آخر أعمال ميرفت أمين، مسلسل “قيد عائلى” تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة وشاركها فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.