حرصت الكاتبة والمذيعة ” ميرنا الهلباوي ” على تهنئة الفنان ” محمد عطية ” بعيد ميلاده في منشور لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة لمحمد عطية كتبت في تعليقها عليها : ” متأخرة بس مش مشكلة .. كل سنة وأنت طيب ومبسوط ومرتاح ومحقق كل اللي نفسك فيه .. مش هطول في الكلام هنا عشان بيحصل حوارات ” .

ومن جانبه رد محمد عطية على معايدة ميرنا الهلباوي حيث أعاد نشر منشورها وكتب معلقا عليه : ” وأنتي طيبة ومرتاحة ومبسوطة ومبروك عالتوقيع رغم أنها متأخرة برضه ويارب ناجحة دائما ومحققة كل اللي نفسك فيه ” .

يذكر أن ميرنا الهلباوي كانت قد أعلنت منذ أيام عن إنفصالها عن محمد عطية بعد خطوبة استمرت لمدة 8 أشهر .