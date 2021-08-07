أعلنت المذيعة ” ميرنا الهلباوي ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن عودتها إلى الفنان ” محمد عطية ” بعد مرور شهر على إنفصالهما وإعلانها عن فسخ خطوبتهما .

وتضمن المنشور صورة تجمع ميرنا الهلباوي ومحمد عطية كتبت في تعليقها عليها : ” لم تنته بعد .. سنستمر فى النضال من أجل حبنا ” .

ليرد عليها الفنان محمد عطية في تعليق له : ” بعدنا كان أكبر غلطة أنا ماليش غيرك .. إنتى أحسن حاجة حصلتلى فى حياتى ” .

يذكر أنه في الرابع من شهر يوليو الماضي كانت قد أعلنت ميرنا الهلباوي عن فسخ خطوبتها من محمد عطية دون كشف أسباب الإنفصال حيث كتبت من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام : ” سينجل .. الحمد لله على كل شئ ” .