ميرهان حسين تتخلى عن شعرها الطويل لأول مرة .. شاهدوا كيف أصبحت!

تخلت الفنانة المصرية ميرهان حسين عن شعرها الطويل الذي ميز إطلالتها طوال السنوات الأخيرة، حيث اتخذت قراراً جريئاً وغير متوقع بتقصيره، وأطلت عبر مقطع فيديو جديد عبر “انستقرام” وهي تنفذ النيولوك الجديد.

ونشر مصفف الشعر ألفريد مينا عبر حسابه على انستغرام، فيديو للفنانة المصرية وهي تخضع للإطلالة جديدة.

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كما نشرت ميرهان حسين عبر حسابها على انستغرام مجموعة صور لاطلالتها الجديدة

يذكر أن ميرهان حسين شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “أيوب”، بطولة مصطفى شعبان وهنا الزاهد وأيتن عامر ومحمد دياب ومحمد لطفي ومحمد على رزق وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج أحمد صالح.