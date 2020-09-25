نشرت الممثلة ​ميرهان حسين​ صورة لها، التقطت من جانب وجهها، على نهج الفنانة سوسن بدر.

وعبر حسابها الشخصي على “انستقرام” علّقت ميرهان على الصورة بالقول: “بحب صورتي دي أوي، وبسميها حدوتة مصرية”.

توالت التعليقات على الصورة، لافتين إلى أنها تحاول تقليد الفنانة سوسن بدر، في إطلالاتها الفرعونية، فعلّق أحدهم كاتباً: “لن تصبحي ​سوسن بدر​”.

ردت ميرهان عليه قائلة: “يا عم تصبح على خير.. مفيش غير سوسن بدر واحدة”.

يذكر أن ميرهان حسين شاركت مؤخرا بمسلسل “ختم النمر”، من بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.