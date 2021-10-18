شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على إنستغرام حيث يتابعها الملايين من محبيها وجمهورها.

وظهرت ميريام فارس في الفيديو وهي تؤدي وصلة رقصة «السامري» المعروفة في دول الخليج بينما كانت تضع غطاء اسود على رأسها.

وأرفقت ميريام فارس الفيديو بتعليق قالت فيه “عاش اللي يرقص سامري من أفراح الهتمي في #الدوحة ألف مبروك لأجمل عروسين شما و حمد”.

وقد حقق الفيديو إنتشار كبير ومشاهدات وصلت لـ أكثر من مليون عبر حسابها الرسمي في انستقرام.

غير ان ميريام فارس تعرضت لبعض التعليقات الساخرة من قبل البعض الذي استغرب الرقصة التي قدمتها ميريام، كما انتقد البعض رقصها بالحجاب واعتبره إهانة له.

وتلقت ميريام فارس عدد كبير من التعليقات أبرزها:«حسيتك جننتي شوعم يصير معك».. «هو أنا مش فاهم إنتي بتعملي كده ليه دي رقصة النعامة؟».. «لا حول ولا قوة إلا بالله سكنها جن»..«مريام بتحضر أشباح».. «سلام قول من رب رحيم شكلك غير مقبول أبدا بالشيلة مع الفستان».. «إنت تهينين الحجاب لا نسمح ولا نقبل ذلك».. «حد يفهما ياجماعة إيه الرقص ده مسخرة ملبوسة».