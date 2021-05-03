تقدمت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ بالشكر لكل من عايدها بعيد ميلادها الموافق اليوم في 3 أيار/ مايو والذي تتم فيه أعوامها الـ38، وذلك عبر منشور لها في صفحتها الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي وكتبت :”بشكر كل مين عم يعيدني، انتوا عائلتي الكبيرة بحبكن”.

بشكر كل مين عم يعيدني، انتوا عائلتي الكبيرة بحبكن — Myriam Fares (@myriamfares) May 3, 2021



وكانت ميريام شاركت محبيها بالأجواء الاحتفالية ل​عيد الفصح​ المجيد وفق التقويم الشرقي والتي عمت منزلها في يوم العيد عبر مقطع فيديو نشرته في صفحتها بدت فيه منهمكة مع ولديها دايف وجايدن بتلوين البيض وهو التقليد المتبع لهذه المناسبة وقامت أيضاً مع طفليها بكسر بعضه.





