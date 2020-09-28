شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها بمقطع فيديو قصير لأحدث ظهور لها من شُرفة غرفتها، وجاء ذلك عبر حسابها على انستغرام.

وبدت فارس بإطلالة صيفية رقيقة وجذابة حافية القدمين، مرتدية فستان أبيض طويل فضفاض باللونين الأصفر والأزرق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت فارس تسريحة شعر بسيطة، حيث قامت برفع شعرها الكيرلي كعكة مميزة، كما أنها لم تتكلف بوضع مكياج صاخب، بل اكتفت بتحديد الحواجب ووضع أحمر الشفاة باللون الوردي، ما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

وقد لاقت إطلالة ميريام فارس الكثير من الإعجابات غير انها اثارت حيرة البعض خاصة لناحية ظهورها ببطن منتفخ ما جعلهم يتساءلون ان كانت حامل.