شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو قصير لها مع طفلها دايف الذي أنجبته منذ أسبوعين تقريبا،

وأظهر الفيديو ميريام وهي تحمل طفلها وتحتضنه وعلقت كاتبة: “أعيش أفضل الأيام مع حياتي”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع ميريام، وانهالت عليها التعليقات، منها “ما شاء الله قمر شبهك كثير ميريام..شو معقول كثير بشبهك ..كيووت الله يحميه إلك..جميل جدا ياروحي بحس شبهك ابنك الكبير ..كثير شبه طفلك جايدن متري ..الله يحميه ويبارك فيه هو وابنك لكبير”.

وكانت الفنانة اللبنانية قد فاجأت جمهورها بإنجابها مولودها الثاني، حيث نشرت صورة عبر صفحتها على إنستغرام توثق يدها مع يد رضيعها وعلقت عليها :”صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني”.

وفرضت ميريام فارس السرية في أشهر حملها، حيث لم تعلن عن ذلك، سوى تسريب معلومات في بداية شهر أكتوبر الماضي بأنها حامل في الشهر الخامس، وأنها ستلد في بداية عام 2021، لكنها فاجأت الجميع بإعلانها ولادتها طفلها الشهر الماضي والذي اطلقت عليه اسم “دايف”.