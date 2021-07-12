نشرت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​، فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه ترقص على أنغام أغنيتها الجديدة “غدارة يا دنيا”، وأطلقت من خلاله تحدي لمتابعيها ومن خلاله ستختار أجمل رقصة.



وإعتمدت ميريام في إطلالتها ملابس رياضية، وإختارت ترك شعرها على طبيعته ما أثار إعجاب عدد كبير من متابعيها.



الجدير ذكره أن فيديو كليب ميريام “غدارة يا دنيا”، تخطى حاجز الـ7 مليون مشاهدة على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، بعد مرور شهر على طرحها، وهي من رولا فارس، ألحان وليد المسيح وتوزيع موسيقي إدريس روشيش والكليب من إخراج شريف ترحيني.



وقد سجلت ميريام الأغنية وهي حامل في طفلها الثاني، وصورتها في منزلها، لأنها التزمت طوال الفترة الماضية بالحجر المنزلي، نتيجة تفشي فيروس كورونا.