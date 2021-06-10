حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على توجيه الشكر الى متابعيها وجمهورها على مشاهدة الوثائقي الذي يعرض عنها على شبكة نتفليكس العالمية.

كما أعلنت ميريام فارس، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام، انها الاكثر بحثا على منصة نتفليكس بعد عرض الوثائقي قائلة “بفضلكم اليوم انا تريند والاكثر بحثا على المنصة بكل الوطن العربي”.

وتابعت “بفضلكم الوثائقي دخل منذ اليوم الاول لائحة افضل عشرة اعمال او افلام ان كان عربية او اجنبية على نتفليكس”.

يذكر أن ميريام فارس فتحت من خلال الوثائقي أبواب منزلها لتشارك جمهورها يومياتها التي استمتعت بها مع عائلتها أثناء فترة الحجر المنزليّ والتي تزامنت مع حملها بطفلها الثاني “دايف”، وكذلك تفاصيل تربيتها ومتابعتها الحثيثة لتنشأة ولدها الأوّل “جايدن”،

كما باحت للجمهور بمرارة تجربة إجهاضها لولدها الثاني موجّهة رسائل القوّة والدعم لكلّ النساء اللواتي مررن بهذه التجربة، وإستغلّت عرض الوثائقي على منصّة عالميّة كنتفليكس لتضيء على تبعات إنفجار مرفأ بيروت، والأزمات الاقتصادية، والإجتماعيّة، والمعيشيّة التي يعاني منها الشعب اللبناني بسبب فساد الطبق السياسيّة في لبنان.