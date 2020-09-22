فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بصورة جديدة من منزلها، أعلنت من خلالها أنها لا تزال ملتزمة بالحجر الصحي منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا وحتى الآن… وعلّقت على صورتها العفوية التي نشرتها عبر تطبيق “إنستغرام”: “تصدقوا إنّي بعدني ملتزمة بالحجر الصحي من تاريخ 23 شباط (فبراير) 2020؟؟! ..وإنتوا بعدو مين ملتزم “.

وأثار تصريح ميريام استغراب بعض متابعيها وجمهورها، لا سيما أن أغلب الفنانين والفنانات عادوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بمجرد تخفيف الإجراءات الاحترازية في العالم.

وكانت ميريام قد نشرت صورة قديمة لها في أحد المطاعم وعلّقت عليها: “شو اشتقت ألبس وأضهر من البيت…واتمشى بشوارعك يا بيروت”.









