تستعد الفنانة اللبنانية ميريام فارس للظهور على شبكة “نتفليكس” خلال الأيام القادمة من خلال فيلم وثائقي على رحلة النجمة اللبنانية مع حملها الثاني أثناء فترة الحظر المنزلي في أزمة كورونا، وكذلك إعدادها لأحدث ألبوم لها.

ونشرت ميريام فارس عبر حسابها على “انستجرام” مقطع فيديو قصير تكشف فيه عن ظهورها على شبكة “نتفليكس”، دون أن توضح أي تفاصيل فيما يخص الفيديو أو التعاون الذي يجمعها مع الشبكة العالمية حيث اكتفت بكتابة تعليق على الفيديو تؤكد فيه ظهورها قريبا فكتبت: “ملكة المسرح ميريام فارس قريباً على نتفليكس”.

وعلى الرغم من تكتمها على تفاصيل عرضها الجديد على نتفليكس إلا أنه ظهرت بعض الفيديوهات والصور من الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان”Myriam Fares The Journey” حيث ظهرت أثناء فترة حملها في طفلها الثاني ديف، وإعدادها لأحدث أعمالها، حيث أن الفيلم الوثائقي يسعى لتوثيق أهم اللحطات والتجارب للفنانة ميريام فارس مع زوجها وعائلتها أثناء فترة الإغلاق نتيجة أزمة فيروس كورونا، وكذلك التحضيرات الخاصة لألبومها الجديد.

الفيلم الوثائقي من المقرر أن يعرض في الـ3 من شهر يونيو القادم، وتبلغ مدة عرض الفيلم ما يقارب من ساعة و11 دقيقة.