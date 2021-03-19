ردت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ على أسئلة متابعيها الذين سألوها عن جديدها وعائلتها، الا ان السؤال الذي تكرر أكثر من غيره هو عن وضعها الصحي.

وطلب أحد المتابعين أن تطمئن ميريام كل الذين يحبونها عن حالتها الصحية، وكتب :”ما بدي شي بس بدي اعرف كيف صحتك”/ لترد عليه ميريام : “متل الحصان”.

ويأتي هذا الجواب نتيجة الاخبار التي انتشرت في الفترة الماضية عن تراجع حالة ميريام الصحية، خصوصاً حين ردت سابقاً على أحد المتابعين الذي سألها عن أمنيتها في الحياة لترد “الصحة”.





