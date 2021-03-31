كشفت الفنانة ال​لبنان​ية ​ميريام فارس​ أنها ستقطع رحلتها إلى دبي لتعود إلى لبنان لأنها مشتاقة لرؤية طفلها الرضيع دايف الذي أنجبته في 20 أكتوبر 2020.

وشاركت ميريام متابعيها بأول ظهور لطفلها من خلال مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع للتواصل الاجتماعي أرفقته بتعليق :”لا أستطيع الانتظار أكثر، قررت العودة باكراً فقط لأراه”.

وبدت ميريام في الفيديو وهي تداعب طفلها وتلعب معه ، ليقوم هو بالتفاعل مع والدته والضحك”، وقد نال هذا المقطع إعجاب العديد من المتابعين، ومن بينهم ​أرزة الشدياق​ التي كتبت :”حبيبي..بارك الله به… رائع”.

وكان سفر ميريام إلى دبي الأول بعد تواجدها في الحجر لمدة طويلة خوفاً من التقاط عدوى فيروس كورونا.





