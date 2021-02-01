تخطى مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ميريام فارس وابنها جادين أكثر من مليون متابعة خلال ساعات قليلة ظهر فيه الثنائي وهما يقطفان ثمار الليمون من الأشجار في حديقة منزلها ويضعانها في سلّة كبيرة من القش.

واستطاع جايدن لفت الأنظار بعفويته في قطف الليمون عن الشجرة ومعاناته للحصول عليها في مشهد طريف، في حين علّقت ميريام على المقطع قائلةً: “الأحد يوم المرح”.

وأشاد المتابعون بجمال وعفوية ميريام فارس التي تحاول جاهدة تسليط الضوء على النشاطات التي تقوم بها مع ابنها جايدن لكي لا يشعر بالملل خلال الحجر المنزلي. المفروض في لبنان بسبب فيروس كورونا.

كما أشاد متابعون بحرص ميريام فارس على أن يتحدث ابنها اللغة العربية على عكس غيرها من النجوم الذي ينشرون فيديوهات لأبنائهم وهم يتحدثون اللغة الإنجليزية.

في حين تغزل آخرون بإطلالتها الكاجوال السوداء، نسقتها مع نظّارة شمسية، واعتمدت تسريحة الشعر “الكيرلي” المرفوع على طبيعته، معتبرين أنها لطالما اعتبرت ملكة الأناقة حتى في أبسط الإطلالات التي تختارها.

وفي السياق نفسه، فقد أشارت ميريام فارس في وقت سابق، إلى أن جايدن يتابع دراسته عن بعد في فترة قبل الظهر من ثم تقوم بمساعدته لإكمال واجباته، فضلا عن اختراع أمور وألعاب لفترة بعد الظهيرة.

وكشفت أنها بفضل تواجدها في الحجر منذ حوال السنة، بات لديها القدرة على وضع برنامج يومي يساعد ابنها على الاهتمام بشقيقه الأصغر، فضلا عن محاولاته الخجولة في الزراعة وغيرها من الألعاب التي يمكن أن يقوم بها في المنزل.

يذكر أن الفنانة ميريام فارس تحاول دائمًا تشجيع متابعيها على الالتزام بالحجر المنزلي من خلال تسليط الضوء على النشاطات التي تقوم بها مع ابنيها جايدن وديف، إذ حرصت خلال فترة عيد الميلاد على توثيق كيفية وضع الزينة الخاصة بالعيد، كما ظهرت سابقا في المطبخ تحضر بعض الفطائر مع ابنها جايدن، وعلقت: «خليك بالبيت».

وسلطت الضوء أيضًا على لحظات اللعب في ساحة المنزل، من ثم اللعب بالطائرة الورقية والرسم والتلوين.