نشرت الفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أعربت من خلالها عن غضبها واستيائها من الأوضاع الإقتصادية المتردية التي تشهدها لبنان في الفترة الأخيرة .

والتي أدت إلى وقوع أكثر من حالة إنتحار بين مواطنين لبنانيين ضاقت بهم سبل العيش يوم أمس .

فكتبت في تغريدتها مهاجمة المسئولين قائلة : ” يا ويله من غضب الله كل مسئول وصل الناس لها المرحلة ” .

كما كتبت في تغريدة أخرى لها مؤكدة استعدادها للنزول مجددا للتظاهر بسبب تلك الأوضاع .. فقالت : ” أكيد .. سبق ونزلت على الشارع أنا وعائلتي ومستعدين نرجع ننزل مع كل الناس لأنو اللي عم بيصير صايبنا كلنا والوضع بطّل محمول على كل الأصعدة ” .

يا ويله من غضب الله كل مسؤول وصل الناس لهل المرحلة. #أنا_مش_كافر — Myriam Fares (@myriamfares) July 3, 2020