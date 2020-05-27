نشرت الفنانة اللنبانية ميريام كلينك فيديو كليب لأغنية جديدة بصوتها تحمل عنوان “حياتي شقلبتها” وذلك عبر قناتها على اليوتيوب.

وكعادتها فقد جأءت إطلالة ميريام كلينك معتمدة على الاثارة حيث ظهرت في الفيديو وهي تستحم في البانيو بينما كانت تغطي صدرها العاري بيديها.

الكيب قامت ميريام كلينك بتصويره في الفترة الماضية وهو من إخراج دانا بانانا، أما اغنية الكليب فهي باللهجة المصرية وهي من كلمات طارق المصري ، ألحان حسن طرباه، وتوزيع عامر منصور ويبدو من عنوان الأغنية أنها أغنية إيقاعية راقصة،

وقد تعرضت ميريام كلينك لموجة من التعليقات المنتقدة للفيديو كليب بسبب تركيزها على العري حيث تساءل احدهم: “مش فاهم المخرجة شو مشكلتها مع وشك ما طلع كلوز الا بمشهد واحد !” فيم وصف اخرون الكليب أنه اقرب الى فيديو اباحي منه الى كليب غنائي.