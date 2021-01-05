حرصت الفنانة وعارضة الازياء اللبنانية ميريام كلينك على نعي الموسيقار الياس الرحباني الذي رحل عن عالمنا امس الانثين عن عمر ناهز الـ 83 عاما موجهة له الشكر على الايمان بها.

ونشرت ميريام كلينك عددا من الصور التي جمعتها بالراحل وعلقت كاتبة: “اعتدت الجلوس لساعات في الاستوديو الخاص به للحديث عن فن الموسيقى والقضايا غير العادلة في صناعة الموسيقى.. واعلم انه كان غاضبا من الاعلام.. اعطاني اغنيتين (اوعى ترجعلي) و (كل يوم عبكرة) كما انه وضع صوته على احدى اغنياتي”.

واضافت ميريام كلينك “لقد كان رجلا عظيما وايقونه في صناعة الموسيقى.. انه يوم حزين.. ارقد بسلام وشكرا على الايمان بي.. لقد كنت اخر المشاهير الذين غنوا له.. وداعا”.

وكانت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان قد أصدرت بياناً نعت فيه الموسيقار اللبناني ​الياس الرحباني​، جاء فيه:”مع فيض الاسى في القلوب، والحزن في العيون، تنعى نقابة الفنانين المحترفين في لبنان المبدع الكبير، فقيد لبنان، وسيد ساحات الابداع في الوطن العربي والعالم. أمير اللحن والوتر الموسيقار الياس الرحباني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

يشار إلى أن الرحباني توفي أمس عن عمر ناهز الـ83 عاماً بعد صراع لمدة أسبوع مع ​فيروس كورونا​، ونعاه عدد كبير من النجوم اللبنانيين والعرب عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، معربين عن مدى الخسارة الكبيرة للفن.