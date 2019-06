ميساء مغربي تشكر رجال الامن السعودي.. والسبب؟

View this post on Instagram

اللهم لك الحمد على عمرة رمضان وختمة القرآن بوركتم يارجال أمن الحرمين على لطفكم مساعدتكم ورأفتكم بضيوف الرحمن 🙏🏻 اللهم إقبل منا 🙏🏻🙏🏻🙏🏻شكرا من القلب لمن كان سببا في عمرتنا وكل من ساعدنا على إتمام مناسكنا شكرا للإخوان والأخوات والمتطوعين في الحرمين جزاكم الله عنا ألف خير مجهود جبار يحسب لهم حفظ الله قبلتنا حاميها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأهل السعودية الكرام وأدام نعمة الأمن والأمان على بلاد الحرمين وعلى سائر بلاد الإسلام و المسلمين ‎#اللهم_اجعلنا_من_عتقاء_شهرك #السعودية #بلاد_الحرمين #مكه #ksa #saudiarabia