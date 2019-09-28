ميساء مغربي تكشف عن السبب من وراء انتفاخ وجهها

كشفت الفنانة المغربية ” ميساء مغربي ” في مقطع فيديو تداولته عددا من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن السبب من وراء ظهورها مؤخرا بوجه منتفخ وهو ما جعل الكثيرون يعتقدون بإنها قامت بحقن وجهها بالفيلر بسبب تغير ملامحها بشكل ملفت للأنظار .

وظهرت ميساء في مقطع الفيديو برفقة طبيبة التجميل الخاصة بها لتوضح السبب من وراء هذا الانتفاخ والتي أرجعت السبب في حدوثه إلى معاناتها من احتباس السوائل .

وأشارت طبيبة التجميل إلى أن على ميساء مغربي وكل من يعانون من هذه المشكلة أن يخضون لنوع معين للمساج من أجل التخلص من الماء الزائد في الجسم .

كما قالت إنها أكدت على ميساء ومنعتها من إجراء أية عمليات حقن بالفيلر .

وعلى صعيد آخر شاركت الفنانة ميساء مغربي في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019 في دورته الثالثة وأعربت عن سعادتها بالمشاركة فيه وإنه نجح في تحقيق سمعة عالمية كبيرة رغم عمره الفني القصير .

وأشارت إلى أن مهرجان الجونة أصبح من أهم المهرجانت وامتلك شهرة عالمية .